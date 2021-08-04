قرار مصيري من فيراري.. نهاية عصر محركات الاحتراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما يتزايد سباق التحول نحو السيارات الكهربائية شراسة، كشفت شركة فيراري عن قرار مصيري محتمل قد ينهي عصر محركات الاحتراق.

ووفق موقع "موتور وان" كشفت مصادر من داخل ماركة "الحصان الواثب"، أن فكرة التخلي عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، قيد الدراسة، ولكن لن تتحقق خلال العقد الجاري.

وقبل فيراري سبق أن أعلنت ماركات سيارات بارزة بشكل صريح، موعد توقفها عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، وتحولها بشكل كامل لشركات مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.









وحسب الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، فإن فيراري، في حال تطبيقها لهذا النهج فسيكون ذلك بحلول عام 2035.

وسبق أن أعلنت الماركة الإيطالية عن أن أول سيارة كهربائية بالكامل من صنعها تصل في عام 2025.





أزياء ومطاعم فيراري

ووسعت شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الفارهة،أنشطتها، بتدشين خط أزياء وسلسلة مطاعم تحمل شعارها الشهير.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، منحت الماركة الإيطالية إدارة ماركتها للأزياء، للمصمم العالمي السابق بماركة "آرماني".

وأطلقت الماركة الإيطالية فرعها للأزياء رسميا في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف الوصول لعدد أكبر من العملاء.





وفيما يخص مجال المطاعم والأغذية، أعادت الماركة افتتاح مطاعم Il Cavallino التي كانت سلسلة المطاعم المفضلة لـ"إينزو فيراري" مؤسس الماركة الإيطالية.

ومنحت فيراري مهمة إدارة المطاعم للطاهي الإيطالي الشهير Massimo Bottura.