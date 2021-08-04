لامبورجيني تعلن دفن "أفينداتور" للأبد.. تصميم جديد كليا للطراز البديل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد إعلانها عن إحالة طرازها الشهير "أفينداتور" للتقاعد، كشفت "لامبورجيني" أنها لن تستعين بأي خطوط تصميمية للطراز في النسخة البديلة.

ووفق موقع "موتور وان" فإن تصميم طراز Sián FKP 37 الذي يعد النسخة البديلة للسيارة أفينداتور، سيكون دليلا على مستقبل تصميمات سيارات لامبورجيني المستقبلية، إذ أنه سيأخذ شكل جديد كليا.

وقال ميتجا بوركرت مصمم Sián FKP 37 أن النسخة البديلة لطراز "أفينداتور" ستكون بتصميم جديد كليا، ما يعني اختفاء ملامح الطراز الرياضي الشهير للأبد.





وكان الظهور الأول لطراز لامبورجيني أفينداتور منذ 4 أعوام مضت، وحقق الطراز نجاحا كبير على مستوى المبيعات منذ ذلك الوقت.

إنجاز URUS

في الوقت نفسه، كان هناك طراز آخر نجح في خطف الأضواء من كافة سيارات لامبورجيني المتوفرة حاليا، وقلوب عشاق الماركة الرياضية، هو طراز urus.

واحتفلت ماركة لامبورجيني الإيطالية بطراز URUS الذي وصل لمعدل تصنيعي جعله الطراز الأعلى تصنيعا في تاريخ الماركة الإيطالية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لقطات من احتفال لامبورجيني بالنسخة رقم 15 ألفا التي تصنعها من طراز ليكون أكثر طراز تصنع منه نسخ في تاريخ الماركة.





وتمكنت لامبورجيني من تصنيع هذا العدد من موديل URUS بفضل الإقبال الكبير عليه.

وصلت لهذا المعدل خلال 3 سنوات فقط منذ الكشف عنه رسميا في 2019.

وخلال عام 2021 شهد معدل تصنيع موديل URUS ارتفاعا بنسبة 35% مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من 2020.

كما شهد النصف الأول من العام الجاري تصنيع 2,796 ألف نسخة من الطراز الذي يعتبر أحد أقوى السيارات الـSUV في العالم حاليا.