شاومي تعين 500 خبير في أنظمة القيادة الذاتية المتطورة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع دخول شركة شاومي الصينية التقنية لعالم السيارات وعملها على تطوير نظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الرابع، تستمر الشركة بتعيين خبراء في المجال من مختلف أنحاء العالم.

آخر حملة وظائف أطلقتها شاومي شملت تعيين 500 خبير جديد في المجال، معظمهم في المقرات الرئيسية للشركة في بكين، وتشمل وظائف متعلقة بخوارزميات القيادة الذاتية التي تشمل معالجة الصور والخرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي المتطور.

وقد أعلنت شاومي مؤخراً عن استثمارها لـ 1.5 مليار دولار – 5.6 مليار ريال لتأسيس قسم جديد مخصص لتطوير السيارات الذاتية وتقنياتها، كما أشارت تقارير إلى تعاون شاومي مع شركة جريت وول موتورز لاستخدام واحدة من مصانعها الصينية لبناء سيارات كهربائية تحت علامة شاومي.

من المتوقع طرح شاومي لأول سيارة كهربائية لها بحلول 2023 بتقنيات قيادة ذاتية متطورة وتقنيات اتصال وثيقة بأجهزة شاومي الإلكترونية الأخرى مثل الهواتف.