تشتري سيارة لأول مرة؟ 8 طرازات تضمن أفضل تجربة للمبتدئين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد قرار شراء سيارة لأول مرة، واحدا من القرارات الحاسمة خاصة للمبتدئين الذين تكون هذه تجربتهم الأولى في القيادة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عرضا لقائمة تضم أفضل سيارة من كل فئة بارزة ينصح باقتنائها عند شراء سيارة للمرة الأولى.

وبدأ الموقع من فئة هاتشباك، التي نصح ضمنها باقتناء طراز هوندا "فيت" وهي تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر.





من بعده، ضمت القائمة من فئة "هايبرد" (الهجينة) طراز تويوتا "بيريوس".





من بعده، ضمت القائمة من الفئة الكهربائية، طراز تسلا "موديل 3" الذي يتمتع بنطاق سير حتى 353 ميلا على شحنة واحدة.





وضمن الفئات الرياضية، ضمت القائمة طراز مازدا MX-5 مياتا، كأفضل طراز رياضي ينصح باقتنائه عند شراء سيارة للمرة الأولى.





و ضمن فئات كروس أوفر المدمجة، ضمت القائمة طراز هيونداي "كونا" كأفضل طراز كروس أوفر ينصح باقتنائه عند شراء سيارة للمرة الأولى.





وضمن فئات سيدان المدمجة، ضمت القائمة طراز تويوتا "كورولا".





وضمن فئات SUV المدمجة، ضمت القائمة طراز سوزوكي "جيمني" كأفضل طراز SUV مدمج ينصح باقتنائه عند شراء سيارة للمرة الأولى من هذه الفئة.





وضمن فئات "بك – أب" من الشاحنات، ضمت القائمة شاحنة فورد "رينجر".



