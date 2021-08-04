فورد F-150 بيك أب بقوة 786 حصانا.. 600 نسخة معدلة لاختراق الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة شيلبي نسختها المعدلة من السيارة فورد F-150، التي تنتمي لفئة موديلات البيك أب، وتتمتع بقوة محرك عالية لاختراق الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية المتخصصة في تعديل سيارات فورد أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 5 لترات وبقوة تصل إلى 786 حصانا.



وتتميز السيارة المعدلة من خلال الشريط المزدوج، الذي يمر بمنتصف السيارة وعلى كامل طولها، والتصميم الجديد لغطاء حيز المحرك مع فتحات التهوية، التي تضمن تهوية جيدة لمحرك السيارة.

وساعدت مجموعة التعليق الجديدة على رفع هيكل السيارة بنحو 6.4 سم، كما تقف السيارة على جنوط كبيرة مصنوعة من الألومنيوم قياس 22 بوصة.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بتجهيزات جلدية ثنائية اللون، وأسطح من ألياف الكربون، مع توقيعات شركة شيلبي ولوحة برقم التسلسل مع شعار شيلبي.

ومن المقرر طرح السيارة المعدلة، التي يقتصر إنتاجها على 600 نسخة فقط، بسعر يبدأ من نحو 107 آلاف دولار.

مواصفات فورد F-150 بيك أب

محرك V8 سعة 5 لتر

قوة تصل إلى 786 حصانا

شريط مزدوج يمر بمنتصف السيارة وعلى كامل طولها

فتحات تهوية بشكل رياضي على غطاء المحرك

ارتفاع 6.4 سم

جنوط من الألومنيوم قياس 22 بوصة

صالون من الجلد الفاخر ثنائي اللون

أسطح من ألياف الكربون

جميع مشتقات السيارة تم توقيعها من شركة شيلبي

سعر فورد F-150 بيك أب

حددت شركة فورد الأمريكية، السعر المتوقع للسيارة فورد F-150 بيك أب بنحو 107 آلاف دولار.