فولكسفاجن Golf GTI أكثر شراسة بفضل لمسات مانهارت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة مانهارت تعديلات على سيارة فولكسفاجن Golf GTI، زادت معها ملامح السيارة شراسة، فضلا عن زيادة معدلات الأداء بمقدار 45 حصانا.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن النسخة المعدلة تتميز من خلال خفض الهيكل بمقدار 40 ملم على كلا المحورين بفضل نوابض التعليق الأقصر من شركة H&R، كما تقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 بوصة.





وتتألق المؤخرة بناشر خاص وأشرطة زينة، تتباين مع اللون الأسود على الجسم، في حين تزدان المقصورة الداخلية بوحدات ليد في السقف.

وأسفرت التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك التربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، عن زيادة القوة من 245 حصان/370 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 290 حصان/425 نيوتن متر.





وسجلت مبيعات فولكسفاجن جولف في النصف الأول من العام الجاري، 27,247 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

مواصفات فولكسفاجن Golf GTI - مانهارت

هيكل منخفض بمقدار 40 ملم

جنوط من المعدن الخفيف مقاس 19 بوصة

المقصورة الرئيسية تتمتع بوحدات ليد في السقف

محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر

قوة المحرك 290 حصانا/425 نيوتن متر





المصابيح الخلفية والأمامية LED

ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات

7 وسائد هوائية

التحكم في الجر

فرامل ABS و EBD

الاتجاه الكهربائي

نظام ركن الكتروني

بلوتوث

عجلة قيادة من الجلد الفاخر

أنظمة استشعار عن بعد



