بدء اختبارات ديفل سكستين الإماراتية الخارقة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – واحدة من أغرب السيارات الخارقة التي تابعناها في الأعوام الأخيرة هي “ديفل سيكستين” من إنتاج شركة ديفل موتورز الإماراتية، والتي دشنتها منذ أعوام طويلة في معرض دبي للسيارات بأرقام أداء مذهلة.

وقد بدأت الشركة باختبار السيارة للمرة الأولى في إيطاليا مع تعهدها ببدء التسليم للعملاء خلال 8 أشهر على أقصى تقدير.

لسبب ما، قررت الشركة اختبار السيارة بدون نظام العادم الرباعي، ما يعني أن محرك 12.3 لتر V16 العملاق في السيارة لن يضخ 5007 حصان كما وعدت الشركة مسبقاً.. هل سنرى عودة السيارة للعادم الرباعي؟ لا نعلم حالياً.

وتزن الهايبركار الجديدة حوالي 2300 كيلوجرام، كما صرحت الشركة مسبقاً أن السيارة قد تتوفر بمحرك V16 أصغر حجماً بسعة 7.4 لتر وسرعة قصوى 563 كلم\س وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 1.8 ثانية.. للوقت الحالي يوجد خلط وتضارب في المعلومات الصادرة عن السيارة وننتظر المزيد من التصريحات والتوضيحات الرسمية من الشركة المصنعة.

