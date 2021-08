شيفروليه كمارو تظهر بالشكل التخيلي على هيئة سيدان وSUV كهربائية 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كتبنا أكثر من مرة عن شائعات توقف شيفروليه كمارو بعد انقضاء الجيل الحالي في 2024، مع صدور عدة تقارير واقتراحات لمصير الجيل القادم من السيارة العضلية.

أبرز هذه الاقتراحات تشير إلى تحول كمارو إلى سيارة كهربائية بالكامل في جيلها الجديد، كما من المحتمل إصدار سيارة SUV مبنية على كمارو للاستفادة من النجاح العالمي المضطرد لفئات الكروس أوفر والـ SUV.

وقد قام الفنان البرازيلي الشهر كليبر سيلفا برسم عدة تصاميم تخيلية لنسخ السيدان والـ SUV الكهربائية المحتملة لكمارو، واللتين ستمثلان منافسة مباشرة لسيارات تيسلا وفورد موستنج ماخ إي وغيرهم.

هذه التصاميم التخيلية ليست المفضلة لدينا لكمارو الكهربائية، حيث فقدت كمارو فيها جزءاً هاماً من رونقها وهويتها.. وننتظر بفضول كبير متابعة الاتجاه الجمالي الرسمي من شيفروليه للسيارة خلال الأعوام القادمة.

