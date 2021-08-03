موجز ”الخليج 365” للسيارات.. وحش الطرق الوعرة وشبح رولز رويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أطلقت شركة ماكلارين البريطانية لتصنيع السيارات الفارهة، أيقونتها 765LT Spider الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الكابريو الرياضية.

ضمن أقوى السيارات الرياضية الخارقة في العالم يأتي طراز بوجاتي شيرون بنسخته الأحدث لما يتمتع به من سرعة قصوى فائقة.

أجرت شركة مانسوري تعديلات على السيارة رولز رويس Ghost الفاخرة لزيادة قوة المحرك وتعزيز أجواء الفخامة والرقي.

أطلقت شركة هينيسي برفورمانس سيارتها Ram TRX Mammoth 1000 Supercharged المعدلة، التي تعتمد على البيك آب دودج Ram TRX.

تحتفل مرسيدس بمرور 50 عاما على تحقيق أول سيارة من صنعها تحمل محرك AMG لقب سباق السيارات Spa-Francorchamps 24-hour.

بعد مبيعاته الكبيرة، قررت ماركة أودي طرح نسخة جديدة كليا من طراز A6 E-Tron.