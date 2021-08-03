أودي تطرح نسخة جديدة كليا من طراز A6 E-Tron.. شاهد الصور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مبيعاته الكبيرة، قررت ماركة أودي طرح نسخة جديدة كليا من طراز A6 E-Tron.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن النسخة التصنيعية من الطراز الجديد من المقرر أن تطرح بداية عام 2022.

ووفق ما سبق وأعلنته الماركة الألمانية، يطرح طراز أودي A6 E-Tron بمحرك كهربائي بعيد المدى.





ويتمتع الطراز بنطاق سير حتى 435 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.

مواصفات A6 E-Tron

وسبق أن قدمت ماركة أودي الألمانية النموذج الاختباري جديد الذي ستعزز به مستقبلا أسطولها من السيارات الكهربائية، هو طراز A6 E-TRON الاختباري.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي شهد مشاركة قوية لماركات السيارات العالمية.





ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الذي أعلنت عنه أودي كتصميم للعرض في ذلك الوقت، يعكس رؤيتها للسيارات الكهربائية التي تنوي طرحها ضمن موديلات A6.





وفيما يخص قدرات المحرك، تقدم أودي طراز A6 E-TRON الاختباري الجديد بمحرك كهربائي مزدوج بعزم دوران 590 لفة/قدم.

وذلك مع معدل تسارع متميز من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني فقط، ويدعم محرك الطراز بطاريات تمده بالطاقة بمعدل 100 كيلووات في الساعة.



وكابلات شحن فائقة السرعة بقوة ضخ 270 كيلوات.



