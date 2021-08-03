حرب "الذاكرة الرئاسية" في إيران.. ماذا طلب نجاد من رئيسي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب وجهه الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي بإعادة أرشيف أنشطته إلى موقع الرئاسة الإلكتروني.

واتهم نجاد الرئيس السابق حسن روحاني بحذف أرشيف أنشطته خلال فترته الرئاسية التي امتدت لمدة ثماني سنوات من عام 2005 إلى 2013.

وقال نجاد في رسالة نشرها موقع "دولت بهار" التابع له: "عندما وصل فريق حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية عام 2013، كأول خطوة قام بها هي حذف أرشيف أخبار الرئيس السابق (محمود أحمدي نجاد)".

وأضاف نجاد وهو يخاطب رئيسي "بالنظر إلى الأهمية التاريخية للأخبار الرئاسية، أقترح على الرئيس الجديد الحفاظ على المحتوى الحالي وإعادة الأرشيف الكامل للحكومتين التاسعة والعاشرة".

والليلة الماضية، خرج موقع الرئاسة الإيرانية عن الخدمة دون توضيح الأسباب وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأقام المرشد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء في مكتبه، مراسم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا ثامنا لإيران، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا التي منعتهما من المصافحة والتقبيل.

وكان نجاد أبرز الغائبين عن احتفال التنصيب، إلى جانب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وزعيم الإصلاحيين في إيران الرئيس الأسبق محمد خاتمي.