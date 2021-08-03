هينيسي برفورمانس تطلق سيارتها Ram TRX المعدلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أطلقت شركة هينيسي برفورمانس سيارتها Ram TRX Mammoth 1000 Supercharged المعدلة، التي تعتمد على البيك آب دودج Ram TRX.



وأوضحت الشركة الأمريكية للتعديل أن سيارتها المعدلة تزأر بقوة 1026 حصانا/1314 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى تستمدها من محرك V8 مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني التعشيقات بدلا من 712 حصانا/881 نيوتن متر في الموديل القياسي.

وبفعل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 69.6 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية بدلا من 4.5 ثانية في الموديل القياسي.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال الهيكل المرتفع بمقدار 6.4 سم، والعجلات الكبيرة قياس 20 بوصة، والعتبات القابلة للطي، والمصادم الجديدة في المقدمة والمؤخرة، مع العديد من التوقيعات والملصقات المميزة للنسخة المعدلة.

أقوى 9 سيارات "كروس أوفر" في 2021.. دودج بالصدارة

وأشارت هينيسي إلى إنتاج السيارة المعدلة يقتصر على 200 نسخة فقط بسعر يبلغ 150 ألف دولارا أمريكيا.

مواصفات دودج Ram TRX

محرك V8 بقوة 1026 حصان/1314 نيوتن متر

ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني التعشيقات

تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 69.6 كلم/ساعة في غضون 3.2 ثانية

هيكل مرتفع بمقدار 6.4 سم

عجلات كبيرة قياس 20 بوصة

العتبات القابلة للطي

المصادم الجديدة في المقدمة والمؤخرة

العديد من التوقيعات والملصقات المميزة للنسخة المعدلة

200 نسخة فقط حول العالم

السعر 150 ألف دولارا أمريكيا