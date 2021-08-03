روسيا تكشف عن موعد إطلاق سيارتها "أوروس" الهيدروجينية

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن أن الإنتاج المتسلسل للسيارة الجديدة "أوروس" العاملة بالهيدروجين سيبدأ في العام 2024.



وأشار مانتوروف إلى أن لدى شركة "أوروس" في الوقت الحالي العديد من خيارات الوقود، بما في ذلك الهيدروجين.

وقام مانتوروف، بتجربة السيارة الروسية الجديدة "أوروس- سينات" العاملة على الهيدروجين، والتي طورها علماء في معهد الأبحاث الروسي للسيارات "نامي".

واختبر الوزير الروسي مانتوروف عينة من السيارات التي يتم تطويرها في معهد الأبحاث الروسي للسيارات "نامي"، والتي تتميز بعمل سلسلة منها على الهيدروجين.

وقال مانتوروف بهذا الصدد: "أوروس -سينات" اليوم ليس فقط دعاية وإعلان، فهي سيارة متطورة ويتم اليوم تطوير عينة منها لتعمل ليس على مادة البنزين فقط، بل على الهيدروجين واليوم أتيحت لي الفرصة للتعرف على هذه العينة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك".

وقامت شركة السيارات الروسية "أوروس" بافتتاح مصنع لصناعة السيارات في قازان الروسية، وشارك في عملية الإطلاق كل من رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ووزير الصناعة الروسي، وعبر الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.