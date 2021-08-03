رولز رويس Ghost.. "السيارة الشبح" أصبحت أكثر شراسة.. كيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة مانسوري تعديلات على السيارة رولز رويس Ghost الفاخرة لزيادة قوة المحرك وتعزيز أجواء الفخامة والرقي.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه بفضل التعديلات التي أجرتها على المحرك سعة 6.75 لتر، والمكون من 12 أسطوانة على شكل حرف V، زادت قوته من 571 حصانا في الموديل القياسي إلى 720 حصانا.

وشملت التعديلات على السيارة رولز رويس Ghost زيادة عزم الدوران الأقصى من 850 إلى 1020 نيوتن متر، وبالتالي تنطلق السيارة المعدلة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 4.4 ثانية بدلا من 4.8 ثانية في الموديل القياسي.

واعتمدت مانسوري على ألياف الكربون في تصنيع الكثير من أجزاء السيارة المعدلة مثل غطاء المحرك والعتبات والشفة الأمامية وناشر الهواء واسبويلر حافة السقف، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة، كما تأتي سيارة رولز رويس المعدلة بإضاءة LED في شبكة المبرد، والتي يمكن اختيار لونها بحرية، ويتمكن قائد السيارة من تفعيل الإضاءة بشبكة المبرد بضغطة زر.

وصنعت مانسوري حقيبة تبريد Cool Bag سعة 14 لترا تتناسب مع تصميم السيارة الفاخرة، ويتم تشغيل هذه الحقيبة عن طريق منفذ 12 فولتا، وقد تم تصميم هذه الحقيبة بأبعاد يمكن وضعها على المقعد الخلفي وربطها بحزام الأمان، ويمكن لحقيبة التبريد حفظ ما بداخلها بفرق 25 درجة مئوية عن درجة الحرارة الخارجية.

وتشمل تعديلات مانسوري أيضا ترقية المقصورة الداخلية من خلال الاعتماد على مقود رياضي يتناغم مع فرش الجلد البرتقالي والتطعيمات باللون الأسود.