بوجاتي شيرون في مواجهة أقرب منافسيه.. من الأسرع؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن أقوى السيارات الرياضية الخارقة في العالم يأتي طراز بوجاتي شيرون بنسخته الأحدث لما يتمتع به من سرعة قصوى فائقة.

ورغم تربعه على قمة السيارات الرياضية الخارقة على مستوى العالم، العاملة بمحركات احتراق داخلي، لدى طراز شيرون مجموعة من السيارات المنافسة له، استعرضها موقع "هوت كارز" ضمن هذا التقرير في مقارنة على مستوى قوة المحرك ومعدل التسارع والسرعة القصوى التي تصل لها.

بوجاتي شيرون

في البداية استعرض الموقع قوة طراز بوجاتي شيرون والذي يعمل بمحرك بسعة 8.0 لتر فئة w16، توربيني ينتج قوة 1,479 ألف حصان، بعزم دوران 4,400 لفة/قدم.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، ومن صفر حتى سرعة 124 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية فقط، ومن صفر حتى سرعة 186 ميلا في الساعة خلال 13.6 ثانية، وتصل السرعة القصوى للطراز لـ 261 ميلا في الساعة.





المنافس الأول SSC Ultimate Aero

بعد ذلك استعرض الموقع ضمن القائمة، مواصفات المنافس الأول لطراز بوجاتي شيرون، وهو طراز SSC Ultimate Aero، العامل بمحرك V8 توربيني مزدوج، ينتج قوة 1,300 حصان، بعزم دوران 1000 لفة/قدم.

وتصل السرعة القصوى للطراز SSC Ultimate Aero لـ 257 ميلا في الساعة.





المنافس الثاني Hennessey Venom F5

ويتغلب هذا المنافس على بوجاتي شيرون في معدل السرعة القصوى، حيث تصل سرعته لـ 301 ميل في الساعة، ويعمل بمحرك V8 توربيني مزودج ينتج قوة 1817 حصانا، بعزم دوران 1,193 لفة/قدم.



