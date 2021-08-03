فولكسفاجن جولف تهزم "تسلا" في هذا السباق.. كيف فعلهتا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت سوق السيارات بأوروبا ازدهارا في معدل مبيعات السيارات، وتسجيل معدل متميز لمبيعات السيارات الهجينة بوجه خاص.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم السيارات الأعلى مبيعا في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري من مختلف الفئات.

في المركز الأول، جاء طراز فولكسفاجن جولف، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 27,247 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز الثاني، جاء طراز تسلا موديل 3، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 25,697 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 262% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز الثالث، جاء طراز داسيا سانديرو، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 22,764 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز الرابع، جاء طراز رينو كليو، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 22,254 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل تراجع في مبيعاتها بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز الخامس، جاء طراز فيات 500، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 22,179 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 64% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز السادس، جاء طراز تويوتا ياريس، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 21,698 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 112% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.





في المركز السابع، جاء طراز فولكسفاجن تي-روك، الذي بيع منه خلال النصف الأول من العام الجاري 21,576 ألف نسخة بجميع أنحاء أوروبا، بمعدل زيادة في مبيعاتها بنسبة 35% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.



