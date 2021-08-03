موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. أزمة لبنان والفائدة في مصر وطلاق جيتس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

أكد الرئيس المصري عبد الفنتاح السيسي دعم بلاده الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا لتوليد الطاقة الكهربائية.

قال البنك المركزي المصري، إن نماذج عملات النقد الجديدة المصنوعة من "البوليمر" فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، لم يتم اعتمادهابعد.

أثار شكل العملة البلاستيكية الجديدة في مصر حالة من الجدل الواسع لدى الجميع، فما هي حقيقة العملة الجديدة وما هي مادة البوليمر؟

عدلت سلطنة عمان هيكل أسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات، والحد من ارتفاع فواتير الصيف.

يترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.

فيما وصف بأنه طوق النجاة للاقتصاد اللبناني، تراقب بيروت عن كثب ما سيسفر عنه المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا، ويشارك به قادة بعض الدول.

بعد ما يقرب من نحو 3 أشهر على الإعلان عن أشهر طلاق في التاريخ، انتهت رسميا قصة زواج الملياردير الأمريكي بيل جيتس وميليندا فرنش.