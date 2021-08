لينكون أفياتور تحصل على إصدار اختباري خاص بلمسات حصرية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت لينكون مؤخراً على تمسكها بالمستقبل الكهربائي التام، بعد أشهر من إعلان مماثل من منافستها الرئيسية كاديلاك، مع تطوير لغة تصميمها البديعة بالفعل حالياً لتناسب متطلبات المستقبل البيئي.

وقد كشفت العلامة الفاخرة لفورد عن أحدث سيارتها الاختبارية المبنية على أفياتور في مشروع تعاوني مع شركة “شينولا” الأمريكية الشهيرة بمنتجاتها الفاخرة، ووضحت لينكون أنها استهلمت تصاميم منتجات شينولا في تصميم السيارة الاختبارية الأنيقة.

وتتميز السيارة بالطبع بأفخم المكونات في الداخلية، تشمل الجلود الفاخرة والتخييط الممتاز في مختلف أنحاء المقصورة، وصرحت العلامة إن “السيارة تحتفل برقي التصميم ورونق الحرفية الفنية”.

من المحتمل أن تقرر لينكون طرح إصدار إنتاجي محدود لهذه السيارة الاختبارية قريباً، مع العلم أنها ستعرضها في مهرجان بيبل بيتش الأمريكي خلال أسابيع.

