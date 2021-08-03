هل استخدام المياه العادية بدلاً من سائل التنظيف بالمسّاحات يضرها؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من الأهمية الكبيرة لإستخدام السائل الخاص لتنظيف زجاج السيارة الأمامي، إلا أن بعض قائدي السيارات يعمدون إلى استخدام المياه العادية في تنظيف الزجاج، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة هذا السائل، فهل هذا الفعل يضر بالسيارة؟

أجاب خبراء السيارات أن السائل الخاص للمساحات له دوراً هاماً في تنظيف الزجاج الأمامي بشكل كامل كي يعطي رؤية واضحة للسائق، كما أنه يحافظ على مظهر السيارة دون أن يجرح الزجاج أو يضر الطلاء بأي شكل.

بينما يعد استخدام المياه العادية خيار سيء للإستخدام في خزان مساحات السيارات، حيث أن هذه المياه تكون مليئة بالأملاح والكلس التي ينتج عنها بمرور الوقت انسداد منافذ رش المياه في مرشات المساحات على غطاء المحرك، كما أن هذه الأملاح قد تؤدي أيضًا إلى تعطل محرك الضخ الخاص بالمساحات.

وأضاف الخبراء أن المياه العادية تتسبب في ترك أثر تكلس على الطلاء حول البخاخات على الصندوق بعد الإنتهاء من تنظيف الزجاج الأمامي، وهو ما يؤدي على المدى الطويل في تلف الطلاء، بالإضافة إلى عدم تنظيف المياه للزجاج بشكل كامل.

لهذا يفضل الخبراء استخدام السوائل المخصصة لمساحات السيارات لتقديم أفضل كفاءة تنظيف ممكنة للزجاج الأمامي دون ترك أي أثر خلفها، ودون أن تتسبب في أي مشكلات لنظام رش المساحات.