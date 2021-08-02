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موجز ”الخليج 365” للسياحة.. "مفاجآت صيف دبي"و رحلة جبال الألب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 ما أن استفاقت منتجعات الجنوب الأوروبي من صدمات جائحة متلهفة لصيف يعوض آلامها الباقية منذ 2020 حتى ضربتها جائحة الحرائق.

 أطلقت هيلتون تجربة رائعة في جبال الألب مخصصة للمسافرين من الشرق الأوسط ممن يخططون لزيارة مدينتي ميونخ وفيينا الجميلتين هذا الصيف.

 تواصل "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الـ24 تقديم العديد من الجوائز القيمة والعروض والتخفيضات للمتسوقين والزوار.

 تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، نحو 70 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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