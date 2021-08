أهم الاختلافات بين لاندكروزر 2022 القياسية ونسخة GR الرياضية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع إعلان تويوتا عن تطوير نسخة GR عالية الأداء لموديل لاندكروزر 2022، نعرض أهم الاختلافات بين الفئات القياسية وفئة GR، ولنبدأ بالجوانب الميكانيكية والتقنية.

نسخة GR تتميز بنظام تعليق “ديناميكي إلكتروني حركي”، بقدرة على التحكم الأوتوماتيكي بالمثبتات الأمامية والخلفية بشكل منفصل لضمان أفضل تجربة قيادة ممكنة على التضاريس الوعرة، خاصة أثناء القفزات بالسرعات المتوسطة والمرتفعة.

كما حصلت فئة GR على أقفال تفاضلية إلكترونية أمامية وخلفية ومصدات حصرية تزيد من تحمل السيارة في الدروب الوعرة، وجنوط 18 إنش فريدة.

من الناحية الجمالية، تتميز لاندكروزر GR بالزخرفات السوداء البارزة للخارجية والتصميم المميز للشبك الأمامي، وزخرفات حمراء وسوداء مختلفة للداخلية، ومقود جلدي بشعار GR.

باقي مواصفات الأداء وتقنيات السلامة والترفيه المختلفة مشتركة بين GR والفئات القياسية، وتتميز لاندكروزر 2022 بتقنيات متطورة جديدة تشمل تشغيل المحرك ببصمة الأصبع لاول مرة في أي سيارة تويوتا، كما تتوفر بـ 6 وضعيات قيادة مختلفة للرمال والوحل والثلوج والصخور والأتربة والوضعية الأوتوماتيكية.

