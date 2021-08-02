تويوتا لاندكروزر 70 تحصل على إصدار خاص للاحتفال بالذكرى السبعين للموديل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر تويوتا بتحديث سيارة لاندكروزر 70 الأيقونية وتقديم إصدارات حصرية لها بعد عقود من طرحها في الأسواق، آخرهم إصدار “الذكرى السبعين” الخاص.

كما هو واضح من اسم الإصدار، الهدف هو الاحتفال بمرور 70 عاماً على انطلاق الجيل الأول من لاندكروزر في 1951، لتحقق نجاحاً واسعاً في الأسواق العالمية وتتعدى مبيعاتها 10 مليون نسخة حتى الآن.

ويتميز إصدار الذكرى السبعين الجديد بعدة تحديثات جمالية للشبك الأمامي والجنوط الداكنة قياس 16 إنش مع وضع شعارات الذكرى الـ 70 في مختلف أنحاء الخارجية والداخلية.

وتتميز الداخلية بمقود جلدي جديد من هايلكس وجلود سوداء فاخرة للمقاعد، ويعتمد الإصدار الجديد على محرك ديزل 4.5 لتر تيربو V8 بقوة 205 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع رباعي.

وسينطلق الإصدار في أستراليا أولاً بسعر 78,500 دولار أسترالي – 216,000 ريال مع توافره في عدة أسواق عالمية أخرى خلال أشهر.