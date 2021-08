جينيسيس GV60 الكهربائية تظهر بدون تمويهات 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية الجديدة كلياً بدون تمويهات في كوريا الجنوبية، بعد أسابيع من تسرب داخلية السيارة بوضوح.

ويبدو أن جينيسيس كانت تجهز السيارة لإعلان تلفازي قادم كما هو واضح من الكاميرات المحاطة بها، وتركز الصورة المرفقة على خلفية السيارة بتصميم انسيابي أنيق.

وسترتكز GV60 الكهربائية على نفس منصة E-GMP لهيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، مع توقعات بتزويدها ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد ودفع خلفي بشكل قياسي، مع توافر محركين كهربائيين ودفع كلي للفئات الأفخم.

الفئة الأساسية للسيارة ستتمتع بقوة لن تقل عن 225 حصان، وسيصل مدى السيارة إلى حوالي 500 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية شحن 70% من البطارية خلال ربع ساعة تقريباً.

