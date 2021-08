تويوتا تكشف التصاميم الأوليّة للاندكروزر 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن عدة تصاميم مبكرة للاندكروزر 2022 في مراحل التطوير الأولية، وبعض هذه التصاميم مختلفة تماماً عن لاندكروزر الحالية.

نلاحظ في التصاميم المرفقة مصابيح أمامية منقسمة وأقواس عجلات أسمك وحدائد مربعة للسقف وتصميم مختلف للـ LED الأمامي والخلفي.

بعض التصاميم تتخيل لاندكروزر على هيئة مركبة تضاريس وعرة بالكامل بمصابيح ثانوية على السقف وأنبوب تنفس تحت المياه، كما نلاحظ مصابيح أمامية وخلفية أنحف بكثير.

وقد حصلت لاندكروزر الجديدة على فئة GR عالية الأداء للمرة الأولى بلمسات جمالية سوداء حصرية للخارجية ونظام التحكم في الزحف المحدث، والذي يضمن تسارع السيارة بشكل تدريجي على التضاريس الوعرة.

كما تنطلق لاندكروزر بثلاثة أقفال تفاضلية في الأمام والخلف والمنتصف يمكن تفعيلهم عبر زر على الكونسول الأوسط.. وتتمتع الـ SUV بخلوص أرضي ممتاز 9.05 إنش.

