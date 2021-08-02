اخبار السيارات

“أمانة الرياض” 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق.

وفي التفاصيل، أوضحت أمانة منطقة الرياض 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، وتشمل:

  • يجب التوقف فوراً بالسيارة عند الموقع التي تضررت بسببه.
  • مراعاة عدم إعاقة حركة السير.
  • الاتصال بالمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.
  • إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة.
  • يتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا