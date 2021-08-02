“أمانة الرياض” 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق.
وفي التفاصيل، أوضحت أمانة منطقة الرياض 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، وتشمل:
- يجب التوقف فوراً بالسيارة عند الموقع التي تضررت بسببه.
- مراعاة عدم إعاقة حركة السير.
- الاتصال بالمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.
- إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة.
- يتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار.