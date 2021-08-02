“النقل” ظهور حالة محصن عبر “توكلنا” شرطًا لاستخدام وسائل النقل العام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا ستكون شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل العام، ابتداً من اليوم الأحـد.

وفي التفاصيل، كشفت الهيئة أن القرار يشمل القطارات وسيارات التأجير وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العاملة مع التطبيقات وحافلات نقل الركاب داخل المملكة وإلى خارجها، بالإضافة إلى العبّارات بين جازان وجزيرة فرسان.

ويسري القرار على دخول مقر الهيئة وفروعها ومراكز خدمات الأعمال ومقار الناقلين والمشغلين لخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير ومراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها، وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع المنشآت المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية المنشورة على موقع هيئة الصحة العامة “وقاية”.