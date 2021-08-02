765LT Spider.. وحش ماكلارين البريطانية الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة ماكلارين البريطانية لتصنيع السيارات الفارهة، أيقونتها 765LT Spider الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الكابريو الرياضية.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 765 نسخة، تم تجهيزها بسقف قابل للطي، والذي يمكن خفضه كهربائيا حتى سرعة تصل إلى 50 كم/س.



وتظهر السيارة بملامح غاية في الشراسة وبطول 4600 ملم، وعرض 2.166 ملم، وذلك باحتساب المرايا، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 ملم. ويبلغ ارتفاع السيارة 1193 ملم. وتتمتع السيارة بمقاعد رياضية ونظام صوتي فائق.

ويزأر بداخل السيارة محرك تربو مزدوج V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 563 كيلووات/765 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.





وبفضل تطوير المحرك لعزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر، تتسارع السيارة ثنائية المقاعد من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 330 كلم/س.

وحددت ماكلارين سعر أيقونتها 765LT Spider الجديدة بنحو 362 ألف و200 يورو.

السيارة فائقة القوة إيلفا

ومطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، طرحت ماكلارين نسخة جديدة من سيارتها فائقة القوة إيلفا مزودة بزجاج أمامي في حين أن النسخة الأصلية من هذا الطراز والتي يبلغ سعرها 1.7 مليون دولار بدون زجاج أمامي .

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن عدم وجود زجاج أمامي كان ميزة أساسية في السيارة إيلفا، لذلك فإن تقديم نسخة مزودة بهذا الزجاج يمثل تطورا مثيرا للدهشة.

وأضاف الموقع أن النسخة الجديدة ذات الزجاج الأمامي من السيارة إيلفا يلغي "نظام إدارة الهواء النشط" الذكي الذي يعيد توجيه الهواء فوق قمرة القيادة المفتوحة فلا يسبب أي إزعاج لركاب السيارة. كما أنه يضيف 44 رطلا إلى وزن السيارة لكنه لا يؤثر على الأداء.

في الوقت نفسه فإن النسخة الجديدة من إيلفا ستظل مكشوفة وبدون سقف، وبدون زجاج جانبي ولا زجاج خلفي.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية تشترط لترخيص أي سيارة أن يكون بها زجاج أمامي، وهذا يعني أن النسخة الجديدة من إيلفا تستطيع السير بشكل قانوني في طرقات هذه الولايات.

ويأتي الزجاج الأمامي للسيارة إيلفا مزودًا بماسحات للمطر تعمل بنظام الاستشعار ونفاثات مياه للغسيل، وطبقة واقية من الشمس، ومرآة للرؤية الخلفية. كما يحتوي الزجاج الأمامي على إطار من ألياف الكربون ووحدة تسخين.

وتعمل السيارة إيلفا سواء ذات الزجاج الأمامي أو التي بدون زجاج أمامي بمحرك سعة 4 لترات بقوة 804 أحصنة مع ناقل حركة آلي مزدوج يعطي 7 سرعات. وكل هذه القوة تتجه إلى العجلات الخلفية حيث أن السيارة تعمل بالجر الخلفي.

وتعتزم ماكلارين إنتاج 149 سيارة فقط من الطراز إيلفا بعد أن كانت قد أعلنت اعتزامها إنتاج 249 سيارة منه.