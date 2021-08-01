مواصفات وسعر سيارة أوبل كروس لاند الجديدة بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتمي سيارة أوبل كروس لاند لفئة الـSUV الرياضية، ويلقى الطراز قبولا عند الكثير من عشاق السيارات الفاخرة.

وأوبل كروس لاند 2022 من السيارات المدمجة المميزة التي لها الكثير من المواصفات الجيدة.

وطرح الوكيل الحصري للسيارة في مصر طراز 2022 ، كاشفا عن مواصفات والمميزات والأسعار .





مواصفات

محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 "أحصنة" وعزم 205 نيوتن/المتر.



يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

تتسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 11.8 ثانية.

طول السيارة 4.211 ملم والعرض 1.765 مم، والإرتفاع الكلي 1.605 مم، كما تبلغ مساحة الحقيبة الخلفية 410 لترات مكعب.

تستهلك 4.5 لتر من الوقود عن قطع مسافة 100 كم/ الساعة.





مميزات

6 وسائد هوائية، ونظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

فرامل ABS مانعة للإنغلاق ومثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

نظام لمراقبة ضغط الإطارات.

جنوط السيارة بمقاس يتراوح ما بين 16 إلى 17 بوصة.

المصابيح الأمامية إنسيابية الشكل مما يجعلها أكثر جاذبية.

وسائل للرفاهية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة، وعجلة القيادة متعددة المهام.

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أسعار

الفئة الأولى Elegance يبلغ سعرها 340 ألف جنيه.



الفئة الثانية H/L يبلغ سعرها 370 ألف جنيه.