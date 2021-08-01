موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أسرار تسلا وسعر أوبل كروس الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تنتمي سيارة أوبل كروس لاند لفئة الـSUV الرياضية، ويلقى الطراز قبولا عند الكثير من عشاق السيارات الفاخرة.

وأوبل كروس لاند 2022 من السيارات المدمجة المميزة التي لها الكثير من المواصفات الجيدة.



كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن تطورات السيارة ذاتية القيادة، وقال،ستصبح حقيقة واقعة قريبًا.

وقال ماسك في تغريدة ردا على أحد مستخدمي منصة تويتر ،بنسبة 90 في المئة تسلا تطلق سيارة ذاتية القيادة.



تلقت صناعة السيارات ضربة كبيرة بسبب نقص الإمداد بأشباه الموصلات، مع تباطؤ الإنتاج وتوقف المصانع، لكن السوق قد يشهد تحسنا نهاية 2021.

وحققت شركات صناعة السيارات والشركات المورّدة نتائج جيدة فاقت التوقعات للنصف الأول من العام، لكنها أشارت إلى أن النقص في أشباه الموصلات أعاق عملية الإنتاج.



وافقت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، على دفع 1.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

وتزعم الدعوى القضائية أن شركة السيارات الأمريكية استخدمت تحديثا لتقليل الحد الأقصى لجهد البطارية لبعض سياراتها.

