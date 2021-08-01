مؤسسة الموانئ الكويتية تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.



وقال الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام المؤسسة إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021- 2022.

ولم يوضح البيان في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة التي سيطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية.

وقال المدير العام إن «مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كل الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية».

وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي.

وأوضح أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة إقليمياً وعالمياً وانسجاماً مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.