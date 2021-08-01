مميزات وعيوب مثبت السرعة في السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مثبت السرعة من الأنظمة الحديثة في السيارات التي تساعد على توفير الراحة للسائق أثناء القيادة خاصة أثناء السفر، ويأتي مثبت السرعة بصورة قياسية عند بعض شركات السيارات العالمية، أو يأتي كإضافة ضمن باقة من التجهيزات عند شركات أخرى.

لكن على الرغم من أهمية مثبت السرعة وامتلاكه للعديد من المزايا، لكنه قد يشكل خطورة شديدة إذا استخدم بطريقة خاطئة، وفيما يلي نستعرض لكم مزايا مثبت السرعة ومخاطر استخدامه بطريقة خاطئة.

أولاً مزايا استخدام نظام مثبت السرعة:

– يعمل على توفير الراحة لقائد السيارة أثناء القيادة خاصة في الرحلات والسفر لمسافات طويلة

– يساعد على خفض استهلاك الوقود في السيارة

– يساهم في خفض الإنبعاثات الصادرة من العادم، مما يحد من التلوث البيئي

– يساعد على الحفاظ على السيارة على المدى الطويل

– يحمي قائد السيارة من ارتكاب المخالفات المرورية، حيث يعمل مثبت السرعة على عدم تجاوز السرعات المقررة حين يقوم السائق بضبط السرعة المناسبة وفقا للطريق الذي يسلكه

ثانياً مخاطر الاستخدام الخاطئ لمثبت السرعة:

– يجب عدم تشغيل هذا النظام في حال شعور السائق بالإرهاق والتعب، كي لا يسبب له النعاس أو النوم دون أن يشعر أثناء القيادة، مما يعرضه لخطر الحوادث.

– يجب الإنتباه عند المنحنيات القوية، أو الدورانات في حال تثبيته على سرعات عالية، حيث أن تشغيل هذا النظام يؤدي إلى بطء وعرقلة نظام المكابح.

– قد يتعرض نظام مثبت السرعة إلى الخلل في حالات نادرة جداً مما يعرض السائق والركاب للخطر.

– تجنب استخدام هذه الخاصية على الطرق المبتلة، أو غير الممهدة، وذلك لتجنب الانزلاقات أو اختلال مقود القيادة.