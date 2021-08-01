أضرار إهمال إزالة فضلات الطيور من طلاء السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض أحياناً قائدي السيارات إلى بعض المواقف المزعجة والتي قد تجلب الضرر على سياراتهم، من بينها تساقط فضلات الطيور على طلاء السيارة، وهو ما قد يجلب الضرر للطلاء خاصة في حال إهمال إزالته وتنظيفه.

ولقد نصحت مجلة السيارات “أوتو تسايتونج” بضرورة إزالة فضلات الطيور من على طلاء السيارة سريعاً كي لا يزيد ضرر الفضلات على الطلاء ويتعمق به، حيث قد يتفاقم الوضع ليصل الضرر إلى العمق، وذلك على شكل حُفر في سطح الطلاء، وهنا سيكون من اللازم إعادة طلاء الجزء المتضرر.

كما حذر الخبراء من وجود بعض أصماغ الشجر وفضلات الحشرات قد تضر الطلاء كذلك في حال إهمال تنظيف أثرها على الطلاء لفترة طويلة، مؤكدين أنه من السهل إزالة البقع والفضلات الحديثة الرطبة بغسلها بالماء جيدا، أما في حال جفافها فإنه يصعب تنظيفها وإزالتها بالكامل إلا بمزيد من الجهد وباستخدام منظفات خاصة.

وشدد الخبراء على عدم استخدام أدوات حادة عند تنظيف ومسح فضلات الطيور والبقع، وذلك كي لا يتم خدش طلاء السيارة وترك آثار عميقة قد لا يتم إخفاؤها عن طريق عمليات التلميع العادية.

ويفضل ركن السيارة في جراجات خاصة، كي لا يتم الاضطرار إلى ركن السيارة تحت الأشجار، كما يجب إصطحاب زجاجة مملوءة بالماء والصابون مع قطعة قماش للتنظيف الفوري في حال تساقط فضلات الطيور على طلاء السيارة.