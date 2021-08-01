“بالفيديو” مقترح لإنشاء مجلس أعلى لإنهاء الإختناقات المرورية في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور مساعد الربيش المُتخصص بالاستشارات المرورية عن مقترح جديد لإنهاء أزمات المرور خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”.

وفي التفاصيل، اقترح مُتخصص بالاستشارات القانونية المرورية الدكتور مساعد الربيش تأسيس “مجلس أعلى للمرور” في المملكة، مؤكدًا إن الحل الوحيد لجميع مشاكل المرور هو وجود هذا المجلس على أن يُديره أشخاص أقوياء على دراية بالنظام والأخطاء والطرق.

وأضاف خلال لقائه أنه يلزم أيضًا وضع أنظمة مراقبة بالطائرات وكاميرات لرصد الاختناقات بالشوارع لسرعة التعامل معها، وليس فقط رصد المُخالفات التي يقع فيها قائدو السيارات.