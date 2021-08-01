الجيش السوداني يحتفي بـ"الفشقة" في عيده الـ67

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوداني، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق فعاليات الاحتفال بعيده الـ67 المقرر لها الفترة من الأول وحتى 14 أغسطس/آب الجاري.

وقال قائد القوات البرية، رئيس اللجنة العليا لفعاليات العيد السابع والستين، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، إن "الاحتفال لهذا العام يأتي وقد أعادت القوات المسلحة انتشارها في الحدود الشرقية وبسطت سيطرتها على أرض الفشقة التي عادت إلى حضن الوطن بعد ربع قرن من الزمان".

وأشار كرار، وفق بيان صحفي من الجيش السوداني، إلى أن "فعاليات العيد تشتمل على مهرجان الإبداع العسكري الذي يأتي تخليداً لذكرى الراحل المقيم أيوب عبدالرحيم السيد وفاءً لعطائه الفني طوال فترة خدمته في القوات المسلحة".

وشدد على أن "المنافسات الفنية ستقام بسلاح المهندسين وتختتم بسلاح المدرعات، وجميعها وحدات تتبع للقوات المسلحة السودانية تقع بالعاصمة الخرطوم".

وأضاف الفريق الركن عصام كرار أن "بقية الفعاليات تشتمل على المعارض التي ستقام في المتحف الحربي إضافة إلى المنافسات الرياضية تتمثل في مباراة كأس القائد العام لكرة القدم وسباق الدراجات الهوائية والعديد من الأنشطة وطوابير السير لوحدات العاصمة والولايات".

كما ستقام أسواق للبيع المخفض والعيادات العلاجية المجانية للجمهور في مناطق ولاية الخرطوم, وفق عصام كرار.

ونبه إلى أن "الاحتفالات ستختتم بزيارة من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من الدستوريين وقادة العمل التنفيذي وشركاء السلام".

ومنذ مطلع العام الجاري، انفتح الجيش السوداني على حدوده الشرقية مع إثيوبيا، معلناً استعادته لمنطقة الفشقة الغنية بالأراضي الزراعية الخصبة وطرد رعايا إثيوبيين كانوا يستغلونها لربع قرن.

لكن إثيوبيا أعلنت رفض هذه التحركات واعتبرتها تعدٍ على أراضيها وسكانها من جانب الجيش السوداني وطالبته بالانسحاب الفوري.

وأدت القضية إلى فتور في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق مراقبين مع انسداد ملحوظ في قنوات التواصل والحوار لطي الملف الشائك.