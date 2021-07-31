فيات بولس .. هل تُطرح أجمل سيارة "كروس أوفر" في مصر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات في مصر، أنباء طرح سيارة فيات بولس Pulse الأنيقة في أسواق العالم، على أمل أن تجد طريقها إلى السوق المحلية.

وكانت شركة فيات الإيطالية قد كشفت في يونيو/ حزيران الماضي، عن تصميم السيارة الذي يعد الأحدث ضمن طرازاتها، وقد طرحتها اليوم.

وقد نال تصميم السيارة فيات بولس إشادة واسعة عالميا، كونه حمل طابعا رياضيا وشبابيا وأنيقا في الوقت نفسه.

فيات بولس في مصر





ومع طرحها في الأسواق العالمية، اليوم، بدأ المستهلكون في مصر ترقب أنباء عن الطراز محليا.

ويأتي شغف المصريين بالسيارة، في ظل حالة النشاط التي أبدتها فيات في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث طرحت عدة طرازات أنيقة ومعقولة السعر واقتصادية في استخدام الوقود مثل تيبو و500x.

وحتى الآن، تم طرح السيارة في البرازيل فقط، فيما قالت تقارير عالمية إن السيارة مخصصة لأسواق أمريكا الجنوبية فقط.

إلا أن هذا لا يمنع أن الطراز سيطرح في بعض الأسواق العالمية الأخرى، مع تغيير مواصفات المحرك حتى يتسنى للسيارة المنافسة.

مواصفات فيات Pulse





وبنيت سيارة فيات Pulse على منصات كانت قد اختبرتها فيات في سيارات Argo hatchback، وحصلت على هيكل مميز التصميم بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 175 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 252 سم.

ووفق "روسيا اليوم"، حصلت فيات بولس على سقف بانورامي كبير يمنح ركابها شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل، وألوان السقف والجنح الهوائي التي تتداخل مع اللون الأساسي للهيكل بطريقة مميزة.

وجهزتها فيات أيضا بأحدث أنظمة المالتيميديا الحديثة القادرة على الاتصال بالشبكات الخلوية، وبأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتأتى المواصفات الداخلية للسيارة بولس، بشاشة لمسية ترفيهية 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية 7 بوصات ومقود جلدي ومكيف هواء أوتوماتيكي، وإن كان التصميم العام مبسط وغير مميز بدواخلها .

وتطرح بولس في السوق البرازيلية بمحركات توربينية ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تولد عزما يعادل 120 حصانا.