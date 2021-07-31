هيونداي سوناتا 2023 فيس ليفت تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي للكشف عن سوناتا فيس ليفت مطلع العام المقبل، والآن بفضل هذه التصميم التخيلي، يُمكننا إلقاء نظرة على الشكل الذي يُمكن أن تبدو عليه.

يُذكر أن الجيل الثامن الحالي من سوناتا يُعاني من انخفاض المبيعات، لدرجة أن هيونداي أغلقت بالفعل خط إنتاجها في مصنع أسان، في حين تُباع ازيرا بشكل جيد والتي يتم بناؤها أيضاً في مصنع أسان.

يُذكر أن هيونداي كشفت عن موديل 2021 المُحدث من سوناتا، حيث كشفت عن سوناتا سينسوس 1.6 توربو (سوناتا سبورت) وعلى الرغم من هذه التغييرات، فلم تتمكن سوناتا من التفوق على ازيرا في المبيعات.

بالحديث عن المبيعات، فقد انخفضت مبيعات السيارة بنسبة 31% في يونيو الماضي مُسجلة 4,035 سيارة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في حين تم بيع ضعف هذا الرقم من سيارات أزيرا وكيا كيه 5، واللتان تجاوزاها للمرة الأولى على الإطلاق.