لن تتوقع سعر هذه الدراجة ذات الأربعة عجلات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُعد ركوب الدراجة طريقة رائعة لتجاوز السيارات في المدن المزدحمة وتوفير استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون، لكن معظمنا يفضل السيارات لسوء الأحوال الجوية، وهو بالضبط سبب إنشاء أحد عشاق الدراجات لهذه الدراجة رباعية العجلات.

يُطلق على الدراجة اسم DryCycle، وهي عبارة عن دراجة كهربائية بأربعة عجلات مغلفة بالكامل تتميز بهيكل من البولي كربونات وإطار من الألومنيوم الملحوم، وخضعت لاختبارات التصادم لضمان أنها آمنة قدر الإمكان.

يدخل الراكبون إلى الدراجة عن طريق رفع السقف، وهي مقاومة للرطوبة، وفي الداخل، يوجد مقعد سيارة من صنع شركة OMP التي تبيع مقاعد سيارات السباق، وتم تعديله لتلائم الدراجة، كما تحصل على سخانات للهواء بقوة 150 واط، وتتوفر أيضاً بمقعد مدفأ.

تقتصر قوة المحرك على 250 واط فقط، ويُمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 25 كم/س، وتتميز بفرامل هيدروليكية، كما يتم التعامل مع التوجيه بواسطة ذراعي تحكم على جانبي المقعد.

وفي الختام، تبلغ تكلفة الدراجة 21,000 دولار أي ما يعادل (79,000 ريال)، والسؤال الآن، هل يُمكنك قيادة دراجة مثل هذه؟ أم ستُفضل شراء سيارة مستعملة جيدة بنفس السعر؟