تويوتا تطور محرك ديزل هايبرد صديق للبيئة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتحرك العالم نحو عصر كهربائي بالكامل، حيث تتخلى شركات السيارات تدريجياً عن تطوير محركات الاحتراق الداخلي لصالح تطوير محركات كهربائية بالكامل، إلا أنه يبدو أن محركات الديزل المستخدمة في سيارات البيك اب والمركبات التجارية لن تختفي قريباً.

وفقاً لتقرير جديد، فإن تويوتا بدأت في تطوير محرك ديزل صديق للبيئة، وذلك للامتثال للقيود القادمة المتعلقة بسيارات الاحتراق الداخلي في اليابان والأسواق الأخرى، حيث سيحصل المحرك على مساعدة كهربائية، وعلى الرغم من أن مزج الديزل والكهرباء أمر غير تقليدي، لكنه ليس جديداً.

إذا كانت الشائعات صحيحة، فسيكون محرك الديزل الهجين مناسباً لسيارات الطرق الوعرة مثل لاندكروزر وبرادو، وكذلك للمركبات التجارية مثل هايس، حيث يمكن له أن يجمع بين مستويات عزم الدوران العالية، مع نطاق ممتد، وكفاءة في استهلاك الوقود، والمتانة، كما سيكون مفيداً أيضاً لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية دون الوصول إلى بنية تحتية للشحن.

وفي الختام، للتذكير، جاء آخر محرك ديزل هجين من مجموعة بيجو سيتروين، وتم استخدامه في الجيل السابق من بيجو 3008 و508 بالإضافة إلى سيتروين DS5 بين عامي 2011 و2016، وكان يجمع بين محرك ديزل HDi سعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي على المحور الخلفي، وبالرغم من أنه بدا واعداً إلى أن الشركة تخلت بسرعة عنه واستبدلت محرك الديزل بآخر بنزين في الجيل الجديد.