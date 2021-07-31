مبيعات استون مارتن ارتفعت بنسبة 224% لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سجلت أستون مارتن زيادة كبيرة في المبيعات للنصف الأول من العام، وأبلغت أيضاً عن بعض النتائج المالية المتحسنة بشكل ملحوظ، حيث باعت الشركة 2,901 سيارة، أي بزيادة قدرها 224% مقارنة بـ 895 سيارة في النصف الأول من 2020، والذي شهد بداية جائحة فايروس كورونا الذي أثرت سلباً على المبيعات.

ومما لا يثير الدهشة أن DBX هي السيارة الأكثر مبيعاً من أستون مارتن، حيث باعت 1,500 نسخة منها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولعبت زيادة مبيعات وشعبية طرازات أستون مارتن في الصين أيضضاً دوراً رئيسياً في نجاحات الشركة.

في المُجمل، بلغت قيمة مبيعات أستون مارتن في النصف الأول 381 مليون دولار (1.43 مليار ريال) بزيادة أكثر من خمسة أضعاف العام الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، وبالإضافة إلى ذلك، تقلصت الخسائر قبل احتساب الضرائب إلى 66.9 مليون دولار (251 مليون ريال) في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بـ 163 مليون دولار (611 مليون ريال) في العام الماضي.

وفي الختام، أعلنت أستون مارتن أيضاً عن زيادة بنسبة 25% تقريباً في متوسط تكلفة سياراتها، حيث ارتفع إلى 210,000 دولار (787,500 ريال).