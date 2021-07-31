دراسة: صرفية الوقود في السيارات غير دقيقة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة من جمعية السيارات الأمريكية أن تقديرات صرفية الوقود داخل سيارتك في الرحلات القصيرة عادة ما تكون غير دقيقة، لأن المستشعرات والبرامج التي تحدد ذلك حساسة للتسارع غير المتسق، وتقول أن 74% من السائقين يحددون موعد تزويد السيارة بالوقود حسب تقديرات صرفية الوقود عندما تكون مستويات الوقود منخفضة، وهي عادة خاطئة في رأيهم.

توصي المنظمة غير الهادفة للربح سائقي السيارات بالتوقف عند المضخة عندما يصل المقياس إلى ربع الخزان، حيث أن قيادة السيارة حتى يضيء مصباح الوقود أمراً سيئاً لأن القيادة على بخار البنزين قد يؤدي إلى تآكل وتدمر مضخة الوقود في النهاية، كما أن المحرك لا يُحب هذا البخار أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قيادة السيارة ومصباح الوقود مضاء هو دليل على أن الترسيبات التي توجد في الجزء السفلي من خزان الوقود تدخل إلى نظام الوقود، وتأتي هذه الترسيبات من محطات الوقود حيث تكون صهاريج تخزين الوقود منخفضة، واستعانت الجمعية بمقياس ديناميكي لتشغيل مجموعة من السيارات خلال سيناريوهات قيادة مختلفة لتكوين هذه الدراسة.

وفي الختام، فإنه في المتوسط، أظهرت المقاييس أن تقديرات صرفية الوقود في السيارات التي تم اختبارها كانت خاطئة بنسبة 2.3% مقارنة بصرفية الوقود التي تم قياسها بواسطة الداينو، في حين تفاوت الخطأ الفردي للسيارة بشكل كبير بين 2.8% إلى 6.4%.