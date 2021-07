رولزرويس جوست 2021 تحصل على تعديلات مانسوري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة مانسوري المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة عن نسختها الخاصة من رولزرويس جوست بتعديل ينضح بالأناقة والفخامة، ويُذكر أن الشركة ليست غريبة على تعديل سيارات رولزرويس، حيث رأينا الكثير من مشاريع التعديل التي تربطها بطرازات الصانع البريطاني.

تُطلق مانسوري على حزمة التعديل هذه اسم “التحويل الكامل”، حيث حصلت الخارجية على لمسات من ألياف الكربون تشتمل على شفة أمامية ورفارف جانبية وعتبات جانبية ومشتتي هواء في الخلف أحدهما على السقف والآخر على الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى مشتت هواء ضخم في حال احتياج المالك إلى قوة سفلية إضافية.

تحصل السيارة أيضاً على شبك برتقالي ذهبي ماندرين، بالإضافة إلى جنوط من نوع V.6 متعددة الأضلاع، كما عدلت مانسوري المحرك بشواحن توربو جديدة ونظام عادم مطور ووحدة تحكم إلكترونية معاد ضبطها، لتحصل على قوة 720 حصان و983 نيوتن.متر من عزم الدوران من المحرك V12 سعة 6.75 لتر، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية.

وفي الختام، تم أيضاً تعديل المقصورة، حيث حصلت على لمسات برتقالية ذهبية ماندرين، والتي تنتشر على عجلة القيادة المصنوعة من ألياف الكربون ومسند الذراع المركزي، وأضافت الشركة أيضاً إضاءة ليد محيطية إلى المقاعد وألواح الأبواب ولوحة القيادة.

