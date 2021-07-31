بنتلي فلاينج سبير تتحول لأفخم بيك اب يُمكنك قيادتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك صانعة السيارات البريطانية الفاخرة بنتلي سيارة اس يو في في تشكيلتها الآن، وهي بنتايجا، والسؤال الآن، هل يُمكن أن تكشف عن بيك اب فاخرة في المستقبل؟ يُمكننا الآن رؤية ما يُمكن أن تكون عليه البيك اب إذا طورتها الشركة، حيث ظهرت سيارة فلاينج سبير مُعدلة لتُصبح بيك اب فاخرة من شركة DC Customs لتعديل السيارات.

بالنظر إلى الصور التي نشرتها DC Customs على انستقرام، فإن السيارة المعدلة الملقبة بـ Decadence ليست سيئة على الإطلاق، وذلك بفضل الهيكل الرائع الذي استخدمته شركة التعديل، حيث لم يتغير النصف الأمامي من السيدان الفاخرة من الجيل الأول تقريباً، لكن عمل شركة التعديل بدأ من العمود B وحتى خلفية السيارة.

وفي الختام، للحفاظ على الذوق الرفيع والفخامة، فقد قامت DC Customs بتبطين الصندوق الخلفي بقشرة خشبية كاملة، مع خزائن وأدراج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ولم تكشف الشركة عن السعر والمدة التي استغرقتها لتعديلها، لكنهم قالوا أن البيك اب الصغيرة ذات اللون الأرجواني هي الآن في يد مالكها، وتعتبرها واحدة من أكبر التحديات التي واجهتها حتى الآن.