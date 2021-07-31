شاحنات فورد الجديدة.. سباق ساخن لحجز "مافريك" و "برق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سوق الشاحنات عادة ما يكون لشركة فورد الهيمنة بفضل ما تطرحه من شاحنات بقدرات استثنائية.

وعززت فورد تواجدها بأسواق الشاحنات بطرح الثنائي "مافريك" و "برق".

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تسعى فورد لطرح شاحنتين جديدتين تستثمر من خلالهما النجاح الذي حققته شاحنة "مافريك" التي تتوفر عام 2022 ضمن فئات الشاحنات "بيك – أب، وشاحنة "برق" الأولى من نوعها الكهربائية بالكامل ضمن فئة F-150.

وكشف الموقع، عن طلبات حجوزات شراء كبيرة للشاحنتين بلغت 200,000 ألف .





وحسب الموقع، تلقت شاحنة "مافريك" وحدها80,000 ألف طلب حجز للشراء، في حين شاحنة "برق" التي ستكون المنافس الأبرز لشاحنة تسلا "سايبر ترك"، تلقت 120,000 ألف طلب.

شاحنة "برق"

وأوفت فورد بوعدها، وقامت بطرح أول نسخة كهربائية من أشهر شاحنة في العالم F-150 وأعلنت عنها باسم برق.

وبعد مجموعة من اللقطات التشويقية، كشفت فورد رسميا عن شاحنتها المنتظرة، التي ستنافس بها شاحنات من ماركات "ريفيان" و"تسلا".

وكشف موقع "موتور وان" عن اللقطات الرسمية للشاحنة، التي وصفها بأنها ستكون أسرع شاحنة في العالم، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.









وتعمل الشاحنة بمحرك كهربائي V8 بمعدل سير حتى 300 ميل، كحد أقصى لشحن بطاريته، وستتوفر بتكلفة افتتاحية 39,974 دولار.

إلى جانب توفرها بخيارين فيما يخص البطارية، البطارية الأولى من نوع SR تمنح الشاحنة القدرة على السير حتى مسافة 230 ميلا، والبطارية الثانية تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 300 ميل.

ويختلف عزم الشاحنة في السحب وحمل الأوزان باختلاف بطارياتها، فتتمكن فئتها العاملة ببطارية SR من سحب أوزان تصل لـ5000 رطل، وحمل وزن يصل لـ2000 رطل.



وفيما يخص فئتها العاملة ببطارية ER، فهي قادرة على سحب وزن حتى 10,000 رطل، وحمل وزن حتى 1850 رطلا.