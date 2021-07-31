بالصور.. منافس جديد في سوق السيارات الفارهة من "بنتلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "بنتلي" البريطانية للسيارات الفارهة عن أحدث نسخة تقدمها من طرازها الفخم "فلاينج سبور هايبرد"، العامل بمحرك هجين.

وقالت الشركة إن الطراز الجديد يحمل اسم "أوديسي" ويتبع الفئة الهجينة من موديلات بنتلي Flying Spur Hybrid الفخمة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للطراز ويحمل المسمى التجاري Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition.









وذكر الموقع الأمريكي أن مقاعد السيارة تم تغطيتها بأفخم خامات الجلود،ويطرح الطراز بإطارات قياس 21 بوصة.

وفيما يخص المحرك، يعمل الطراز، بمحرك هجين بسعة 2.9 لتر، فئة v6، ينتج قوة 536 حصانا، بعزم دروان 553 لفة/قدم.









ويحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثنية، وتصل سرعته القصوى لـ 177 ميلا.

وعن محركه الكهربائي الداعم لمحرك الاحتراق الداخلي به، فهو ذو نطاق سير حتى 25 ميلا.

63 إطلالة للفئة التقليدية

كما تسعى "بنتلي" البريطانية لتعزيز أسطولها لعام 2022 بمجموعة من الموديلات المتميزة على مستوى قوة المحرك والكفاءة التقنية.

وأعلنت الشركة عن عزمها تقديم نسخة تحديث منتصف الجيل لموديلها الفخم Flying Spur العاملة بمحرك احتراق تقليدي، تطرحها خلال العام المقبل، بقدرات تقنية أعلى.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، سيكون هناك 63 خيارا من الألوان، ستقدمها بنتلي مع النسخة المحدثة من طراز Flying Spur للعام المقبل.