"هينيسي" تحتفل بمرور 3 عقود على تأسيسها بطرح هذه الموديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل ماركة تعديل السيارات الأمريكية "هينيسي" بمرور 30 عاما على تأسيسها، بطرح مجموعة مميزة من موديلات كمارو ZL1.

و"هينيسي بيرفورمانس إنجينيرينج" ماركة صيانة أمريكية متخصصة في تعديل السيارات الرياضية من العديد من العلامات التجارية بما في ذلك فيراري وبورشه وماكلارين وشيفروليه.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، ستطرح الماركة 100 نسخة من تعديلها من موديل شيفروليه كمارو ZL1 تحمل اسم Exorcist Camaro ZL1.









وستتوفر هذه النسخ بعد تعديلها بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 1000 حصان، بعزم دوران 883 لفة/قدم.









ويسهم ذلك في منح الموديلات القدرة على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.1 ثانية، لتصل سرعتها القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.

استبدال "كمارو كوبيه"

وعرف طراز كمارو كأحد أشهر الموديلات الرياضية التي تطرحها شيفروليه عبر تاريخها الحافل، وطالما كان يطرح ضمن فئة كوبيه ثنائية الأبواب.

وعلى ما يبدو تنظر شيفروليه للمستقبل البعيد، فيما يخص مصير الطراز بالأسواق.

وحسب مصادر مطلعة، تنوي الماركة الأمريكية، استبدال النسخة الكوبيه الحالية بأخرى كهربائية تطرح ضمن فئة سيدان بأربعة أبواب.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، يأتي ذلك ضمن خطة جنرال موتورز للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب خطة جنرال موتورز، قد تصل هذه النسخة الكهربائية السيدان الأولى من نوعها من طراز كمارو بحلول عام 2023 المقبل.

ويؤكد ذلك على التقارير صادرة سابقا كمؤشر على نية شيفروليه لإنهاء تواجد النسخة الكوبيه من طراز كمارو الحالية بحلول عام 2023.