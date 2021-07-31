بصور غامضة.. مرسيدس تكشف بعض ملامح طراز EQE الكهربائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر عدة صور تشويقية ،كشفت بصور تشويقية،كشفت شركة مرسيدس عن بعض ملامح طراز EQE الكهربائي.

وتحرص مرسيدس على تقديم موديلات جديدة متميزة، وهو ما سنراه ضمن مشاركتها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات 2021.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، ستطرح مرسيدس، ضمن مشاركتها بالمعرض الذي يقام في مدينة ميونخ سبتمبر المقبل، الطراز الكهربائي الجديد EQE.









ونقل الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، بعض الصورة التشويقية للطراز الجديدتمهيدا للكشف عنه.

وسيعمل الطراز بأول محرك AMG كهربائي بالكامل، تقدمه علامة AMG للمرة الأولى لسيارات مرسيدس الفخمة.

وحتى الآن لم تعلن مرسيدس عن أي تفاصيل تتعلق بمواصفات وقدرات الطراز لحين الكشف عنه رسميا.

"سيتان" طراز آخر مرتقب

وبجانب EQE، تستعد مرسيدس لطرح طراز جديد باسم "سيتان" ضمن فئة van كبيرة الحجم التي تقدمها الماركة الألمانية خلال العام الجاري.

وقامت مرسيدس بنشر صورة تشويقية تروج بها للطراز الجديد، استعداد للكشف عنه رسميا يوم 25 من شهر أغسطس/آب المقبل.





وستتوفر من الطراز "سيتان" نستخيتن، الأولى بمحرك احتراق داخلي، والثانية بالطاقة الكهربائية.

وحسب موقع "موتور وان" طراز "سيتان" أقل طراز في التكلفة يتوفر من فئات van الفخمة بالأسواق رغم ما يقدمه من قدرات تقنية استثنائية.