موجز ”الخليج 365” للسيارات.. جيتور x95 والحارس من مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت مرسيدس عن أحدث سيارة تطرحها ضمن عالم السيارات المصفحة، هي طراز S-Class Guard "الحارس" لعام 2022.

كشفت فولكسفاجن رسميا عن نسخة 2022 الأحدث من طراز Taigo التي تطرح ضمن فئة "كروس أوفر" صغيرة الحجم.

طرحت شركة سيارات "جيتور" الصينية، السيارة "جيتور X95" موديل 2022، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية "الكروس أوفر" ذات الـ7 مقاعد.

تطرح شركة السيارات الألمانية "دايملر"، قطاع الشاحنات "دايملر تراك"، في البورصة، للحفاظ على مكانتها الرائدة بعالم السيارات الفارهة.