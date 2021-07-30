تعرف على شروط استئجار سيارة من يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر مكاتب وشركات تأجير السيارات في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة، وأبرزها شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) التي يفوق عدد فروعها 90 فرعًا حول المملكة وذلك نظراً لوجود طلب عالي على خدمة تأجير السيارات.

ولكن من المهم أن يكون المستأجر على دراية وعلم كامل بكافة الشروط التي يجب أن تتوفر به كي يسمح له بتأجير التي يريد، كما يجب معرفة أهم الشروط اللازم توافرها في السيارات المستأجرة أيضاً ليحصل المستأجر على حقوقه كاملة، ونستعرض من خلال المقالة أهم المعلومات حول شروط استئجار سيارة من يلو.

قوانين تأجير السيارات

يجب أن يحمل المستأجر كي يبدأ تأجير السيارة بطاقة هوية أو جواز سفر ساري مع رخصة قيادة محلية أو دولية تسمح له قانونياً بالقيادة خلال فترة التأجير، وذلك إلى جانب عدم وجود سجل لأي مشاكل سابقة على المستأجر مع سلامته من الأمراض المعدية وعدم تعاطيه للمواد المخدرة والممنوعة مع انطباق الشروط التأمينية الخاصة بتأمين السيارة عليه.

ألا يكون عام صنع السيارة قد مر عليه أكثر من 5 أعوام، وهو المتاح عند يلو بسهولة نظراً لتحديثها أسطولها باستمرار كل 24 شهر.

من المهم أيضاً أن تكون السيارة الجديدة ولم تكن مستعملة قبل البدء في استخدامها كسيارة تأجير، وهو ماتقدمه شركة يلو لعملائها من خلال تقديم أفضل السيارات بفضل شراكتها مع أبرز الوكلاء في المملكة.

هذا وعند الوصول لمرحلة كتابة العقد، يجب أن يتأكد المستأجر من وجود بياناته وبيانات المؤجر والسيارة الكاملة مع التاريخ الصحيح بجانب رقم وثيقة التأمين ونوعها وتاريخ انتهائها ومقدار نسبة التحمل في حالة كانت ضمن بنود العقد، مع تسجيل أي اتفاقات تأمينية مختلفة بالعقد، وذلك دون أن ننسى تسجيل المسافة المقطوعة حالياً بالسيارة مع تحديد المسافة المسموح بقطعها خلال مدة التأجير وتحديد التكلفة اليومية مع تكلفة الكيلومترات الإضافية التي تتعدى حدود المسموح به في العقد.

شروط يلو

يتعهد المستأجر بأنه إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت الاستئجار، يكون للمؤجر الحق بإعتبار السيارة مسروقة وتبليغ الجهات الأمنية.

الحد الأدنى للإيجار هو يوم واحد (24 ساعة) ولكل ساعة تأخير 1/5 الأجر اليومي وما زاد عن خمسة ساعات يعتبر يوم كامل.

مدة العقد قابلة للتجديد بموافقة المؤخر والمستأجر على أن يحدد في العقد الإجراءات اللازمة لذلك.

في حال عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المؤجر على التمديد فإن المستأجر يتحمل كافة التكاليف الإضافية عن المدة الزائدة وحتى إعادة السيارة إلى المؤجر أو استرجاعها من قبله وبما يعادل 50% (خمسين بالمائة) إضافية من قيمة الإيجار اليومي إذا تجاوز التأخير 48 ساعة.

لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المستأجر أو المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة واعتماد كلا الطرفين.

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رقم الحجز: 920002909

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