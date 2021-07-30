تعرف على أسباب إضاءة لمبة تحذير البطارية في سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات لبعض المشاكل والأعطال، من هذه الأعطال ظهور لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات عند تشغيل السيارة، وهو ما يعد إنذاراً تحذيرياً قادماً من البطارية يجب معه سرعة فحص سبب المشكلة وعلاجها قبل أن تتفاقم.

لذا نستعرض لكم اليوم أبرز الأسباب لإضاءة لمبة البطارية في لوحة عدادات السيارة، وهي كما يلي:

– تعرض بطارية السيارة للضعف أو التلف، وفي هذه الحالة يجب على السائق استبدالها لأن المحرك لن يعمل

– البطارية لا تستقبل الشحن بسبب وجود مشكلة في أحد مكوناتها الداخلية

– تراكم الأملاح والكيماويات على إحدى أصابع البطارية، وهو ما يتسبب في عزل الكهرباء

– تعرض الأسلاك الكهربائية الموصلة للشحن لضرر أو خلل معين، وهو ما يؤدي إلى إيقاف شحن البطارية، وستظهر اللمبة مضاءة باستمرار

– تعرض الدينامو للأعطال أو التلف، وهو ما يؤدي إلى عدم شحن البطارية بالكامل ونفاذها بشكل سريع، وبدوره يتسبب في استمرار اللمبة مضاءة

في جميع الأحوال عندما تضاء لمبة تحذير البطارية، يجب التوجه فوراً إلى مركز صيانة للكشف على سبب العطل وإصلاحه قبل أن يتفاقم.