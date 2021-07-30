اخبار السيارات

بنتلي بنتايجا ستحصل على أكبر جنوط كربونية بالعالم

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت بنتلي مع شركة Bucci Composite الإيطالية لتطوير جنوط 22 إنش من ألياف الكربون خفيفة الوزن لسيارة بنتايجا، وهي أكبر عجلات كربونية تم وضعها في موديل إنتاجي حتى الآن.

وصرحت بنتلي إن الجنوط الجديدة ستخفض وزن السيارة بـ 24 كيلوجرام على الأقل، وسيمكن شرائها عبر قسم “مولينر” للطلبات الخاصة الأكثر فخامة لبنتلي.

كما وضحت بنتلي أن الجنوط الكربونية تتفوق على جنوط الألمنيوم في الكبح والتوجيه والثبات والسلامة العامة وطول العمر ضمن مميزات أخرى.

ويمكن شراء العجلات الكربونية الجديدة ضمن حزمة مكونات خارجية خاصة من ألياف الكربون، ولم توضح بنتلي الأسعار للوقت الحالي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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